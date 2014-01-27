МВС не знає, з ким вести перемовини, і обіцяє діяти стримано
Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко під час телефонної розмови із Послом США Джеффрі Пайеттом обговорив із ним можливі шляхи вирішення ситуації у Києві.
Про це повідомляє МВС.
Посол наголосив, що зараз, під час таких важливих перемовин між владою та опозицією, дуже важливо зберегти спокій.
Міністр запевнив, що міліція утримується від застосування сили, але з іншого боку перемир’я не знаходить підтримки, і на міліцію знову здійснюються напади.
Пан Пайєтт закликав МВС до прямих перемовин з представниками Майдану, тими хто його безпосередньо очолює.
У свою чергу Віталій Захарченко нагадав, що МВС України залишається готовим до мирного вирішення конфлікту, і не раз вже до цього закликало. Проте не зрозуміло, з ким починати діалог, хто має достатньо впливу на всі групи протестувальників, щоб забезпечити виконання домовленостей.
Міністр запевнив Джеффрі Пайєтта, що міліція продовжуватиме діяти стримано.