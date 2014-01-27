МВС не знає, з ким вести перемовини, і обіцяє діяти стримано

20:15, 27 січня 2014
Політика
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Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко під час телефонної розмови із Послом США Джеффрі Пайеттом обговорив  із ним можливі шляхи вирішення ситуації у Києві.

Захарченко обіцяє, що міліція поводитиметься стримано

Про це повідомляє МВС.

Посол наголосив, що зараз, під час таких важливих перемовин між владою та опозицією, дуже важливо зберегти спокій.

Міністр запевнив, що міліція утримується від застосування сили, але з іншого боку перемир’я не знаходить підтримки, і на міліцію знову здійснюються напади.

Пан Пайєтт закликав МВС до прямих перемовин з представниками Майдану, тими хто його безпосередньо очолює.

У свою чергу Віталій Захарченко нагадав, що МВС України залишається готовим до мирного вирішення конфлікту, і не раз вже до цього закликало. Проте не зрозуміло, з ким починати діалог, хто має достатньо впливу на всі групи протестувальників, щоб забезпечити виконання домовленостей.

Міністр запевнив Джеффрі Пайєтта, що міліція продовжуватиме діяти стримано.

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