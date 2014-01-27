США засудили захоплення урядових будівель в Україні

Про це повідомила на брифінгу в понеділок представник держдепартаменту Джен Псакі, повідомляють РИА Новости.

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"Ми засуджуємо використання насильства для захоплення урядових будівель, наприклад захоплення будівлі міністерства юстиції кілька днів тому, а також виставкового центру у минулі вихідні", - сказала Псакі і зазначила, що, за даними США, в захопленнях будівлель беруть участь не всі опозиціонери, а переважно "крайні праві".

Вона також закликала всі сторони "утриматися від знищення власності".

Нагадаємо, вчора активісти "Спільної справи" зайняли приміщення Міністерства юстиції, яке знаходиться у Києві на вулиці Городецького,13.