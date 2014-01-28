В уряді допускають оголошення надзвичайного стану

Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький, повідомляє ТСН.

Чиновник каже, що 24 січня невідомі лякали тим, що нібито захоплять Рівненську АЕС. Вчора, запевнив міністр, хтось повідомив, що заміновано "ДніпроГЕС".

"Бачу посмішки на деяких обличчях, так от скажу одне, сміятися вже не буде кому. І я ще раз звертаюся до вас! Висвітлюйте інформацію справедливо", - звернувся посадовець до присутніх журналістів.

До кого надходили дзвінки, і чи вийшли на слід анонімів - міністр не уточнив. Сказав тільки, що екстремізму і тероризму не допустять, і що подальша така поведінка протестувальників призведе до надзвичайного стану.

"Я вважаю, що ми не повинні переходити грань, але якщо дії екстремістів і терористів будуть поширюватися, уряд буде визначатися", - заявив Ставицький, відповідаючи на питання про можливість введення надзвичайного стану.