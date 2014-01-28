В Будинку профспілок та Мін'юсті шукають вибухівку

Міліція перевіряє отримане повідомлення про замінування Будинку профспілок і Мін'юсту

Як повідомляє прес-служба Головного управління МВС України в Києві, така інформація надійшла на спецлінію "102" близько 22:00 від невідомого чоловіка, зазначає "ТВі". На місце події виїхали слідчо-оперативна група і вибухо-технічна служба.

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