В Будинку профспілок та Мін'юсті шукають вибухівку

01:20, 28 січня 2014
Політика
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Міліція перевіряє отримане повідомлення про замінування Будинку профспілок і Мін'юсту

пп

Як повідомляє прес-служба Головного управління МВС України в Києві, така інформація надійшла на спецлінію "102" близько 22:00 від невідомого чоловіка, зазначає  "ТВі".

На місце події виїхали слідчо-оперативна група і вибухо-технічна служба.

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