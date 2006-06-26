Блохін ще не вирішив, хто сьогодні гратиме зі Швейцарією

Сьогодні ввечері у Кельні відбудеться матч України зі Швейцарією, переможець якого виходить до чвертьфіналу Чемпонату світу по футболу 2006 року, де зіграє із переможцем пари Італія-Австралія.

Як повідомляє українська служба Бі-Бі-Сі, з приводу матчу зі Швейцарією тренер української збірної Олег БЛОХІН сказав, що не знає, хто може його виграти.

"Матчі плей-офф, як ви бачите, це ігри на виліт, і будь-яка команда може перемогти, - сказав він. - Збірна Швейцарії - гарна команда, що вона довела і у груповому турнірі, але я гадаю, оскільки ми теж вийшли до однієї восьмої фіналу - ми також не найгірша команда, хоча нас і критикують, що ми, мовляв, не у той футбол граємо. Багато залежатиме від психологічного настрою футболістів, хоча у нас також багато кадрових проблем через травми і жовті картки, тож зі складом ми визначимось перед самим матчем".