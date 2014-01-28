В УДАРі вважають, що у відставку має піти весь уряд

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "УДАР Віталія Кличка", про це сказав народний депутат від "УДАРу" Валерій Пацкан.

«Не треба задовольнятися заявою одного Азарова. У відставку повинен піти весь уряд», - сказав Пацкан.

За його словами, уряд повинен відповідати у повному складі і має бути проголосована відставка усього Кабміну.

Читайте такожУ Кличка побоюються, що заява Азарова про відставку може бути «трюком» «Остаточно український народ буде задоволений тоді, коли Україна повернеться до Конституції 2004 року і коли Україна знову стане парламентсько-президентською державою. Верховна Рада повинна брати участь у затвердженні міністрів і брати на себе частину відповідальності за той уряд, який буде керувати державою у складний перехідний період. Фракція «УДАР» не братиме участі в керуванні урядом при Президентові Януковичі», - заявив Пацкан.