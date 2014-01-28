Штаб національного спротиву перевіряє інформацію про можливе введення НС

Про це йдеться у повідомлені Прес-центр штабу національного спротиву на сторінці у Facеbook.

"У розпорядження Штабу національного спротиву надійшла інформація про те, що до військових частин по всій Україні направлено телеграму «Буран» (термінова), за підписом в.о начальника Генерального штабу міністерства оборони генерал-лейтенанта Думанського, в якій вказується на необхідність проведення термінових зборів офіцерів з метою підготовки звернення до президента України про необхідність введення надзвичайного стану", - йдеться у заяві штабу.

Згідно з повідомленням, таку телеграму направлено в 14 областей України, а в деяких військових частинах такі збори військових почалися вже о 14:00.

Зараз у штабі перевіряють цю інформацію.