Штаб національного спротиву перевіряє інформацію про можливе введення НС

15:06, 28 січня 2014
Політика
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Прес-центр штабу національного спротиву повідомляє, що має інфрмацію про можливе введення надзвичайного стану. 

Нс

Про це йдеться у повідомлені Прес-центр штабу національного спротиву на сторінці у Facеbook.

"У розпорядження Штабу національного спротиву надійшла інформація про те, що до військових частин по всій Україні направлено телеграму «Буран» (термінова), за підписом в.о начальника Генерального штабу міністерства оборони генерал-лейтенанта Думанського, в якій вказується на необхідність проведення термінових зборів офіцерів з метою підготовки звернення до президента України про необхідність введення надзвичайного стану", - йдеться у заяві штабу. 

Згідно з повідомленням, таку телеграму направлено в 14 областей України, а в деяких військових частинах такі збори військових почалися вже о 14:00.

Зараз у штабі перевіряють цю інформацію. 

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