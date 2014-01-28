Чоловік, якого вчора знайшли повішеним на Майдані, вчинив самогубство - міліція
Судмедексперти дійшли до висновку, що причиною смерті чоловіка, якого знайшли повішеним на каркасі ялинки на столичному Майдані, було самогубство.
Причиною смерті чоловіка, якого вчора знайшли повішеним на каркасі ялинки на столичному Майдані Незалежності, було самогубство. Про це УНІАН повідомили у столичному Главку міліції із посиланням на висновки судмедекспертів.
Як повідоляв УНІАН, у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві повідомили, що 27 січня на Майдані Незалежності повісилася людина.
«Сьогодні, 27 січня, близько 11.00 на спецлінію «102» надійшло повідомлення, що в Будинку профспілок повісилася людина. Згодом з’ясувалося, що труп чоловіка виявлено на каркасі ялинки з внутрішньої сторони», - йдеться в повідомленні.
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На місці було встановлено особу небіжчика, ним виявився 55-річний житель Волинської області.
За попередніми даними, на тілі чоловіка не було виявлено жодних видимих слідів тілесних ушкоджень.