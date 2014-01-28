Чоловік, якого вчора знайшли повішеним на Майдані, вчинив самогубство - міліція

Причиною смерті чоловіка, якого вчора знайшли повішеним на каркасі ялинки на столичному Майдані Незалежності, було самогубство. Про це УНІАН повідомили у столичному Главку міліції із посиланням на висновки судмедекспертів.

Як повідоляв УНІАН, у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві повідомили, що 27 січня на Майдані Незалежності повісилася людина.

«Сьогодні, 27 січня, близько 11.00 на спецлінію «102» надійшло повідомлення, що в Будинку профспілок повісилася людина. Згодом з’ясувалося, що труп чоловіка виявлено на каркасі ялинки з внутрішньої сторони», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ херсонській лікарні помер міліціонер, якого травмували активісти

На місці було встановлено особу небіжчика, ним виявився 55-річний житель Волинської області.

За попередніми даними, на тілі чоловіка не було виявлено жодних видимих слідів тілесних ушкоджень.