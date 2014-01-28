Опозиція та влада не домовилися щодо закону про амністію

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок.

За його словами, щойно завершився перший етап переговорів в кабінеті голови парламенту.

Читайте такожЗакон про амністію не торкнеться тих хто вчинив злочин пов`язаний з насильством стосовно людини“Ми не домовились про остаточну редакцію закону про амністію. Влада наполягає на своєму — вона наполягає на тому, що мусить бути досить жорстке відтермінування введення в дію цього закону. Ми ж наполягаємо на тому, щоб цей закон про амністію ухвалювався без будь-яких умов”, - сказав Тягнибок, додавши, що опозиція наполягає на тому, щоб припинились затримування людей, які масово відбуваються по всій Україні.

Читайте такожПісля перерви ВР розгляне законопроект про амністіюЗа словами Тягнибока, оскільки не вдалося узгодити остаточну редакцію, сторони домовились проголосувати на вечірньому засіданні про продовження роботи позачергової сесії на завтра, і продовжити консультації, щоб завтра вийти на голосування закону про амністію.