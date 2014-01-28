Народна рада вирішила наполягати на своєму варіанті закону про амністію

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це сказав виступаючи на Майдані Незалежності лідер ВО «Свободи» Олег Тягнибок.

За його словами, депутати від більшості поки не погоджуються на варіант закону від опозиції. Як зазначив Тягнибок, «нардепи від опозиції планують працювати всю ніч над тим, аби зробити голосування за їхній варіант закону можливим».

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Він також припустив можливість деяких поступок аби цей закон був прийнятий, проте зауважив, що вони повинні бути мінімальними. І запитав у присутніх їхню думку про це - мітингувальники дружно підтримали це рішення.

Тягнибок також наголосив на тому, що «першочерговим завданням є звільнення всіх затриманих в’язнів, яких на сьогодні нараховується сотні». Щодо до закону про амністію, то він зазначив, що дія цього законопроекту у варіанті опозиції передбачає не звільнення від покарань тих, хто приймав участь у вбивствах, тортурах, а також перешкоджав журналістській діяльності.

Тягнибок також висловив сподівання, що даний законопроект буде проголосований у Верховній Раді.