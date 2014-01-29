Активіст розповів, як "Беркут" бив автомайданівців в Черкасах

Про це розповів активіст Євромайдану Сергій Собко.

"Ми планували акцію як мирну. Зброї при нас не було ніякої. І коли зрозуміли, що це засідка, зліва від будівлі адміністрації на нас з дикими криками побіг "Беркут", ми відступили вправо, де нас вже чекали в машинах "тітушки". Міцні,спортивні люди середнього віку. Ми помітили, що на правій руці вони носили жовті стрічки, тобто маскуючиси під нашу самооборону, щоб серед нас пізнавати своїх, вони носили ці стрічки, - заявив він.

"Нас сильно побитих кинули в автобус "Беркута", кинули на підлогу і продовжували бити, стрибали ногами, щоб зламати ребра. На підлозі було багато крові, вона була слизька від крові", - розповів активіст.

Нагадаємо, 27 січня в Черкасах у результаті сутичок автомайданівців, які приїхали підтримати протестувальників, зі співробітниками міліції постраждало понад сто осіб.