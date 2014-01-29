У Києві понад тисяча людей вшанували пам'ять Героїв Крут

Понад тисяча людей зібралися сьогодні на Аскольдовій могилі в Києві, аби вшанувати пам'ять Героїв Крут.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина».

Пам'ять загиблих вшанували і народні депутати, члени трьох опозиційних фракцій.

Відбувся молебень за загиблими у трагедії під Крутами.

Після покладання квітів та панахиди народний депутат Микола Томенко виступив перед присутніми і сказав про те, що Герої Крут своїм подвигом перетворили багатьох людей на українців. «Власне, і керівник Української народної республіки Михайло Грушевський до трагедії під Крутами та наступу на Київ не до кінця був переконаний у необхідності незалежної, вільної України. Вже після цих подій він став переконаним самостійником. І не лише Грушевського, а і багатьох інших політиків часів Української держави 1917-1920 рр. Герої Крут зробили патріотами і українцями. Вони робили патріотами і українцями всіх тих, хто не вірив, що українська держава може постати і в подальший період. І сьогодні вони надихають усіх нас і молодих людей, які майже через 100 років борються за свободу і незалежність України, як це було у 1918 році», - сказав Томенко, якого цитує прес-служба депутата.

Читайте такожУ Давосі вшанували загиблих у Києві

Але трагічність нинішнього моменту, зауважив політик, полягає в тому, що якщо молоді люди в 1918 році відстоювали свободу і незалежність України у боротьбі з російськими військами Муравйова, то сьогодні вони відстоюють свою свободу і незалежність у боротьбі з формально українською владою і формально українською міліцією. «Це – неприпустима річ, і ми мусимо зробити все, щоб в українській державі була українська влада і українська міліція, яка би захищала свободу і незалежність, а не боролася з людьми, які їх відстоюють», - зазначив Томенко.

Також він зазначив, що було би символічно і правильно сьогодні домогтися ухвалення у Верховній Раді законопроекту про амністію для того, щоб учасники протестів, серед яких більшість молодих людей, що сьогодні затримані в СІЗО чи ізоляторах тимчасового утримання, вийшли на свободу. «Це було би актом і історичним, і справедливим, що саме в сьогоднішній день ми повернули на свободу тих людей, які борються за свободу України», - підсумував Томенко.

Довідка УНІАН. Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути під однойменним селищем за 130 км на північний схід від Києва. Цей бій між 4-тисячною більшовицькою армією Михайла Муравйова та загоном з київських студентів і бійців вільного козацтва, що загалом нараховував близько 400 осіб, тривав 5 годин. 27 юнаків потрапили після бою в полон до більшовиків та були страчені.

У березні 1918 року, після підписання більшовиками Брестської мирної угоди та з поверненням уряду УНР до Києва, за рішенням Центральної Ради від 19 березня 1918 року було вирішено урочисто перепоховати полеглих студентів на Аскольдовій могилі у Києві. На церемонії виступив Михайло Грушевський, який назвав цей вчинок київської молоді героїчним.

На початку 2012 року на місці дерев’яного хреста на Аскольдовій могилі було встановлено пам’ятник: виготовлений із каменя козацький хрест, у центрі якого висічений тризуб, під яким цитата з Євангелія - «Найбільша любов - життя покласти за друзів».