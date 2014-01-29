КПУ заявила про напад на свій офіс у Криму

Кримський республіканський комітет Комуністичної партії заявляє про напад на свій офіс на вулиці Шмідта в Сімферополі

Як повідомляє прес-служба рескому, невідомі в середу рано вранці "кинули пляшки із запалювальними сумішами, вибили двері, вікна, залишили написи на стіні й намагалися потрапити всередину будівлі". Читайте такожНа Київщині невідомі підпалили офіс Партії регіонівЗа даними комуністів, міліція вже зайнялася цим інцидентом. Кримінальне провадження відкрито за статтею 296 КК "хуліганство".

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