Росія вже виділила Україні «чималі гроші» у розмірі $3 мільярдів - Путін
14:29, 29 січня 2014Політика
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Росія вже виділила Україні «пристойні гроші» у грудні минулого року у розмірі 3 млрд доларів з Фонду національного добробуту.
Володимир Путін / Фото : kremlin.ru
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Володимир Путін сказав на нараді з членами російського уряду.
Читайте такожРосія виконає зобовязання перед Україною після формування нового КабмінуПутін запитав у міністра фінансів Антона Сілуанова, скільки грошей Росія вже виділила на купівлю українських єврооблігацій.
Читайте такожПутін: зовнішні посередники не сприяють виходу України з кризи «У грудні минулого року ми розмістили кошти Фонду національного добробуту у європаперах, які були випущені Україною, в сумі 3 млрд доларів», - нагадав Сілуанов.
На що Путін сказав: «Чималі гроші».
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