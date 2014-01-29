Росія вже виділила Україні «чималі гроші» у розмірі $3 мільярдів - Путін

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Володимир Путін сказав на нараді з членами російського уряду.

Читайте такожРосія виконає зобовязання перед Україною після формування нового КабмінуПутін запитав у міністра фінансів Антона Сілуанова, скільки грошей Росія вже виділила на купівлю українських єврооблігацій.

Читайте такожПутін: зовнішні посередники не сприяють виходу України з кризи «У грудні минулого року ми розмістили кошти Фонду національного добробуту у європаперах, які були випущені Україною, в сумі 3 млрд доларів», - нагадав Сілуанов.

На що Путін сказав: «Чималі гроші».