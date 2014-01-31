ЗМІ: Янукович знову зібрався до Росії

Очікується, що поїздка відбудеться в кінці наступного тижня. Під час візиту має відбутися зустріч Януковича з Президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє ZN.UA з посиланням на джерело в АП.

За інформацією видання, останній раз Янукович відвідував Росію і зустрічався з Путіним 8 січня. Виліт був організований через Донецьк, а про сам візит не повідомлялося офіційно.

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Остання ж офіційна зустріч Януковича і Путіна відбулася в Москві 17 грудня 2013 року. Тоді пройшло засідання міждержавної комісії під головуванням Януковича і Путіна, за підсумками якого, зокрема "Газпром" і "Нафтогаз" підписали доповнення до контракту, який передбачає зниження ціни російського газу до 268,5 дол. за тисячу кубометрів. Крім того, було прийнято рішення про виділення 15 млрд доларів на придбання єврооблігацій України. Також було підписано низку міждержавних угод.