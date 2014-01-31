Нас не залякають і зупинятися ми не збираємось - активіст Автомайдану Булатов

Інтерв'ю опубліковано на сторінці "Правого сектора" в YouTube.

"Ніякі перешкоді не зупинять нас від того шляху, який ми обрали. Ми будемо домогатися справедливості", - сказав Булатов.

Він також розповів, як над ним знущались.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня активісти Автомайдану заявили про зникнення Булатова. За їхніми словами, востаннє на зв'язок Булатов виходив увечері 22 січня. Останнім часом Булатов ховався.

У Відділі зв'язків з громадськістю ГУМВД України в м. Києві повідомили, що дружина Булатова написала в міліцію заяву про зникнення чоловіка. У міліції відзначили, що проводяться дії з встановлення місцезнаходження Булатова.

За інформацією ТСН, Булатов знайшовся ввечері 30 січня у селі Вишеньки Бориспільського району під Києвом. Лідер Автомайдану не знає, хто його викрав, але зауважив, що чоловіки розмовляли з російським акцентом. Після тривалих катувань його вивезли та викинули з машини. Жорстоко побитий чоловік йшов селом, стукаючи у всі двері, коли нарешті його впустив один з місцевих жителів. Від нього Булатов подзвонив своїм друзям, які й забрали його.