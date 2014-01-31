Булатова у лікарні охороняє Самооборона Майдану

"Підрозділ самооборони зараз перебуває біля лікарні "Борис" для забезпечення охорони активіста Автомайдану Дмитра Булатова", - йдеться у Facebook Самооборони Майдану.

Нагадаємо, як повідомляв нардеп Княжицький, Булатова намагалися арештувати у клініці "Борис", куди він потрапив після викрадення.