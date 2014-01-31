Булатова у лікарні охороняє Самооборона Майдану

20:29, 31 січня 2014
Політика
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Одного з активістів Автомайдану Дмитра Булатова, який перебуває у лікарні, охороняє Самооборона Майдану.

Фото Facebook Виталий Уманец

"Підрозділ самооборони зараз перебуває біля лікарні "Борис" для забезпечення охорони активіста Автомайдану Дмитра Булатова", - йдеться у Facebook Самооборони Майдану.

Нагадаємо, як повідомляв нардеп Княжицький,  Булатова намагалися арештувати у клініці "Борис", куди він потрапив після викрадення.

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