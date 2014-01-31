Кожара і Сікорський обговорили внутрішньополітичну ситуацію в Україні
22:05, 31 січня 2014Політика
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Виконуючий обов`язки міністра закордонних справ України Леонід Кожара під час зустрічі з главою зовнішньополітичного відомства Польщі Радославом Сікорським обговорив з ним внутрішньополітичну ситуацію в країні.
Кожара і Сікорський обговорили внутрішньополітичну ситуацію в Україні
Про це повідомляє департамент інформаційної політики МЗС України.
Під час зустрічі в рамках візиту Кожари до Німеччини для участі в роботі Мюнхенської конференції з питань безпеки міністри підтвердили стратегічний характер співробітництва між двома державами.
«Особливу увагу під час зустрічі було приділено внутрішньополітичній ситуації в Україні», - йдеться в повідомленні МЗС України.
Крім того Кожара також зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром і Міністром закордонних справ Словаччини Мирославом Лайчаком.
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