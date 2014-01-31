Кожара і Сікорський обговорили внутрішньополітичну ситуацію в Україні



Про це повідомляє департамент інформаційної політики МЗС України.

Під час зустрічі в рамках візиту Кожари до Німеччини для участі в роботі Мюнхенської конференції з питань безпеки міністри підтвердили стратегічний характер співробітництва між двома державами.

«Особливу увагу під час зустрічі було приділено внутрішньополітичній ситуації в Україні», - йдеться в повідомленні МЗС України.

Крім того Кожара також зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром і Міністром закордонних справ Словаччини Мирославом Лайчаком.