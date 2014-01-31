Військовослужбовці звернулися до Януковича із закликом не допустити розпалу громадянської війни



Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

Відзначається, що загальні збори відбулися у 727 військових частинах Збройних Сил України у всіх регіонах України. Військовослужбовці та працівники Українського війська обговорили події, що відбуваються у місті Києві та державі. Під час зібрання Центрального апарату Міністерства оборони України присутні, зокрема, заслухали Міністра оборони України Павла Лебедєва та його заступників.

Учасники зборів висловили занепокоєння ситуацією, що склалася останнім часом у державі. Військовослужбовці та працівники ЗС України назвали неприпустимими силове захоплення державних установ, перешкоджання представникам органів державної влади та місцевого самоврядування виконувати свої обов’язки, зауваживши, що подальша ескалація протистояння загрожує територіальній цілісності держави.

Зауважується, що Збройні Сили України відповідно до Конституції та законів України знаходяться поза політикою і не повинні втягуватися в політичне протистояння, оскільки це призводить до збільшення напруження у суспільстві. Військовослужбовці висловлюється за мирне розв’язання ситуації.

Вони також зазначають, що «у цей непростий для країни час, ми повною мірою усвідомлюємо надзвичайно велику відповідальність, яка лягає сьогодні на захисників Вітчизни».

«Адже серед нас багато учасників бойових дій, які пройшли «гарячі точки». Ми на власні очі бачили наслідки громадянського протистояння у багатьох країнах світу. Криваві події, які призвели до громадянських війн в колишній Югославії, Іраку, Сирії та інших країнах зламали мільйони людських доль та забрали тисячі життів», - відзначили військовослужбовці.

Військовослужбовці та працівники ЗСУ вважають, що «затяжне протистояння у суспільстві в подальшому може призвести до збройної боротьби та кровопролиття, чого в жодному разі не можна допустити».

«Просимо Вас вжити невідкладних заходів щодо стабілізації в країні мирним шляхом, досягнення злагоди в суспільстві. Закликаємо Вас зупинити екстремізм, протиправні дії та не допустити розпалу громадянської війни і руйнування цілісності держави!», - говориться у зверненні до Президента.