Харківські регіонали створюють «Український фронт»

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про створення «Українського фронту» було ухвалене сьогодні під час всеукраїнського зльоту керівників первинних організацій Партії регіонів, який проходив в харківському Палаці Спорту.

За словами керівника харківської облорганізації Партії регіонів, голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна, в нову організацію увійдуть громадські об’єднання та рухи, представники політичних партій та індивідуальні члени, які підтримують ідеологію «Українського фронту».

За словами Добкіна, штаб-квартира «Українського фронту» тимчасово базуватиметься в Харкові, однак із часом буде перенесена в Київ. Громадський союз буде мати офіційне представництво в кожному регіоні України. Символом «Українського фронту» стане георгіївська стрічка.

Добкін наголосив, що головними завданнями «Українського фронту» буде «прорив інформаційної блокади» для того, щоб «Український фронт» міг стати представником та виражати громадську думку.

Крім того, новий громадський союз домагатиметься своєї участі, як представника громадської думки, у переговорах між владою, опозицією та Майданом.

Добкін також наголосив, що «Український фронт» ініціюватиме проведення всеукраїнського референдуму, на який будуть винесені питання відміни депутатської недоторканності та скорочення кількості депутатів Верховної Ради України.

Добківн підкреслив, що крім усього «Український фронт» вимагає безумовного звільнення всіх захоплених адміністративних будівель та споруд, без висунення будь-яких умов звільнення вулиць та площ.

Він наголосив також, що для захисту адмінбудівель та звільнення вже захоплених споруд «Український фронт» ініціює створення народної гвардії, перший набір у яку відбудеться сьогодні у харківському Палаці спорту після проведення всеукраїнського зльоту керівників первинних організацій Партії регіонів. Добкін додав, що народна гвардія діятиме в рамках закону. «Я думаю, першим, чим ми займемося, ми будемо примушувати до миру тих, хто став на тропу війни», - підкреслив Добкін, виступаючи на зльоті первинних організацій Партії регіонів.