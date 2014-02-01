Міліція не збирається брати під варту Булатова - Захарченко

Про це повідомляється на офіційному сайті МВС України.

”Брати під варту Булатова міліція не збирається”, - заявив Захарченко.

«Враховуючи, що навколо справи Дмитра Булатова лунає багато політичних заяв та викривленої інформації, ще раз хочу довести до українського суспільства офіційну позицію МВС з цього питання», - зазначив в.о.міністра. Він зауважив, що «30 січня Дмитро Булатов знайшовся в одному з сіл на Київщині. Після того, як його доставили до лікарні, туди була викликана міліція. Враховуючи, що потерпілий, за його словами, був викрадений, йому наносили тілесні ушкодження, за рішенням слідчого від початку перебування Дмитра Булатова в лікарні його там охороняють працівники міліції».

За інформацією МВС, «громадянин Булатов фігурує у двох кримінальних провадженнях: як потерпілий – за фактом його викрадення (ст. 146 Кримінального кодексу України), а також як підозрюваний – у кримінальному провадженні за фактом масових заворушень (ст. 294 Кримінального кодексу України)».

Також у МВС зазначили, що 24 січня громадянин Булатов був оголошений у розшук в якості підозрюваного. Суд виніс рішення про його затримання та доставлення до суду для обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Після того, як Дмитро Булатов знайшовся, слідчий, враховуючи стан здоров’я потерпілого, звернувся до суду із клопотанням про пом’якшення запобіжного заходу: із тримання під вартою на домашній арешт», - говориться у повідомленні МВС.

Також підкреслюється, що «ані допитати громадянина Булатова в якості потерпілого, ані повідомити йому про зміну міри запобіжного заходу міліціонерам не вдалося, адже лікарі ще не дозволяють проводити з потерпілим слідчі дії. Про характер та ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, отриманих громадянином Булатовим, працівникам міліції наразі не повідомляється».

Як повідомляв УНІАН, 23 січня активісти Автомайдану заявили про зникнення Булатова. Пізніше у Відділі зв`язків з громадськістю ГУМВД України в м. Києві повідомили, що дружина Булатова через свого адвоката написала в міліцію заяву про зникнення чоловіка.

Булатова знайшли 30 січня в селі Вишеньки Бориспільського району Київщини. Зараз він перебуває у столичній клініці «Борис». За словами друзів Булатова, невідомі зловмисники тиждень катували чоловіка, не давали йому їжі та намагалися довідатися, хто фінансує Автомайдан.

Міліція розглядає дві версії - викрадення Булатова для отримання грошових коштів та інсценування викрадення з метою вчинення провокацій, які б викликали в суспільстві негативне сприйняття.