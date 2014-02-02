Луценко розповів, як його двічі намагалися заарештувати
Екс-міністр внутрішніх справ, лідер руху ”Третя Українська Республіка” (ТУР) Юрій Луценко заявляє, що з початку протестних акцій на Майдані Незалежності в Києві його двічі намагалися заарештувати.
Про це він заявив в інтерв’ю радіостанції ”Эхо Москвы”, повідомили УНІАН у ТУР.
Читайте такожЛуценко вважає, що необхідно припинити переговори з Януковичем«У мене ж було два нових арешти або спроби арешту: перший, грудневий - за організацію масових заворушень, а другий, січневий - я вже диверсант. Так що ви акуратно. У мене 110-а стаття - «замах на конституційний устрій», 111-а - «на територіальну цілісність», це вже навіть цікаво. Але найголовніша - 113-та - «диверсії», - сказав Луценко.
Читайте такожЛуценко: беркутівці отримують три тисячі за спійманого революціонераЗа словами лідера ТУР, йому «порадили так трохи вдома не поночувати, тому був час почитати Фаулза і трохи відпочити, підживитися».
«А перед цим був, як не дивно, Ніцше. Ну, у мене взагалі такий розкид. Я зазвичай читаю книгу художню, паралельно політичну або філософську одночасно», - додав Луценко.