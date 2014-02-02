Луценко розповів, як його двічі намагалися заарештувати

Про це він заявив в інтерв’ю радіостанції ”Эхо Москвы”, повідомили УНІАН у ТУР.

Читайте такожЛуценко вважає, що необхідно припинити переговори з Януковичем«У мене ж було два нових арешти або спроби арешту: перший, грудневий - за організацію масових заворушень, а другий, січневий - я вже диверсант. Так що ви акуратно. У мене 110-а стаття - «замах на конституційний устрій», 111-а - «на територіальну цілісність», це вже навіть цікаво. Але найголовніша - 113-та - «диверсії», - сказав Луценко.

Читайте такожЛуценко: беркутівці отримують три тисячі за спійманого революціонераЗа словами лідера ТУР, йому «порадили так трохи вдома не поночувати, тому був час почитати Фаулза і трохи відпочити, підживитися».

«А перед цим був, як не дивно, Ніцше. Ну, у мене взагалі такий розкид. Я зазвичай читаю книгу художню, паралельно політичну або філософську одночасно», - додав Луценко.