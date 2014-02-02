У Білорусі хочуть заарештувати футбольних фанатів, які підтримують Євромайдан

У Білорусі щодо всіх 23 фанатів футбольного клубу «БАТЕ», зображених на фотографії з акції на підтримку Євромайдану, винесені судові постанови про адміністративний арешт, передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

«Також до міліції викликають багатьох хлопців, непричетних до даної акції. За попередньою інформацією, хлопців вирахували по камерах відеоспостереження. Перед акцією вони відвідували гру волейбольного клубу «БАТЕ». Варто зазначити , що осіб фанатів «БАТЕ» на фотографії не видно» , - наголошується в повідомленні фанатського ресурсу belultras.by.

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Як повідомляв УНІАН, раніше два вболівальника клубу були засуджені (один - на п`ять діб, доля другого невідома) і вже відбувають покарання.

Справи стосовно борисівських уболівальників були заведені за несанкціоновану акцію на підтримку Євромайдану: близько двох десятків фанатів вишикувалися на вулиці в лінію з транспарантами «Тримайся, Украiна ! Ми з вамі!» і « Героям слава!», а також з біло -червоно- білим прапором.

Фото із заретушованими особами було розміщено в інтернеті.