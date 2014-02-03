На Львівщині вітер зірвав дахи з 10 будівель

На Львівщині внаслідок сильного вітру на території Романівської сільської ради Перемишлянського району пошкоджено покрівлі 10-ти будівель, серед яких школи та медичні амбулаторії.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, сильні пориви вітру в ніч на 1 лютого зруйнували дахи на будівлях Народного дому (зруйновано покрівлю на площі 60 м2); школи села Романів (зруйновано покрівлю на площі 15 м2); недіючої школи села Романів (зруйновано покрівлю на площі 10 м2); недіючої майстерні школи села Романів (зруйновано покрівлю на площі 40 м2); гаражів лікарської амбулаторії села Романів (зруйновано покрівлю на площі 48 м2); 4-х господарських будівель (зруйновано покрівлі на площі 270 м2) та житлового будинку (зруйновано покрівлю на площі близько 100 м2).

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Інформації про постраждалих наразі немає.

Крім того, за інформацією Департаменту цивільного захисту ОДА, станом на 3 лютого у Львівській області без транспортного сполучення залишаються 98 населених пунктів у 7 районах області. Відсутній проїзд автотранспорту на регіональній автомобільній дорозі державного значення Р-39 “Броди-Тернопіль” на ділянці Підкамінь – кордон з Тернопільською областю.