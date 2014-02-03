У Полтаві суд розгляне позов про захоплення облради

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Полтавської області.

За її даними, Київський районний суд Полтави почав провадження за позовом прокуратури області на захист інтересів держави щодо звільнення сесійної зали Полтавської обласної ради, яку було захоплено прихильниками Майдану 25 січня.

Читайте такожУ Полтаві мітингувальники захопили сесійний зал облради «Прокуратура вимагає від осіб, перебування яких на цьому об'єкті не пов'язано з виконанням службових обов'язків, усунути перешкоди у користуванні комунальним майном і не вчиняти дій, спрямованих на блокування входів до вищезгаданого приміщення», - зазначається у повідомленні.

Читайте такожУ Черкасах суд звільнив чотирьох активістів під домашній арешт Як повідомляв УНІАН, 25 січня в Полтаві перед адмінбудівлею облдержадміністрації розпочався мітинг опозиції, прихильники якої вимагали відставки губернатора Олександра Удовиченка. Сам Удовиченко і провів переговори з лідерами обласної опозиції. Він також заявив, що не планує подавати заяву про складення повноважень. Після переговорів опозиція зайняла залу облради.