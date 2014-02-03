Завтра Ештон прибуде до Києва з дводенним візитом

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на прес-секретаря глави дипломатії ЄС Майю Косьянчич.

"У вівторок верховний представник вже прибуде до Києва і перебуватиме там два дні", - сказала прес-секретар.

Читайте такожЄС активізує зусилля для надання допомоги Україні – речниця Ештон За її словами, Ештон "має намір провести переговори з президентом Януковичем і лідерами опозиції з метою надати сприяння припиненню насильства, політичному діалогу і виходу країни з політичної кризи", - пояснила Косьянчич.

Раніше виконуючий обов'язки міністра закордонних справ України Леонід Кожара повідомив журналістам, що МЗС країни обговорить із Ештон питання надання фінансової допомоги українській стороні з боку Євросоюзу під час візиту верховного представника.

Читайте такожНаступного тижня Ештон знову приїде у КиївВерховний представник ЄС відвідувала українську столицю 29 січня. Вона провела серію зустрічей з представниками української опозиції і влади країни, зокрема, з Януковичем.

За підсумками візиту до Києва Ештон закликала всі сторони конфлікту в Україні припинити насильство і почати "справжній діалог". При цьому вона зазначила, що під час зустрічей з представниками протиборчих сторін вона побачила бажання пошуку виходу з ситуації, що склалася.