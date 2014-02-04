У ВР Кличко закликав депутатів проголосувати за повернення до Конституції 2004 року

Лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко закликає народних депутатів сьогодні проголосувати за повернення до Конституції 2004 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко заявив на засіданні парламенту.

“Ми повинні повернутися до конституційної реформи”, - наголосив Кличко.

За його словами, це буде одним зі шляхів виходу України із політичної кризи.

“Якщо ми цього не зробимо, то суспільство може вибухнути”, - наголосив Кличко.

Він підкреслив, що завдяки перерозподілу влади в державі депутати стануть “суб'єктами ухвалення рішень, а не кнопкодавами”.

Кличко також закликав депутатів призначити дату виборів мера Києва та міськради й дати виборів в інших обласних центрах, де на сьогодні немає обраних народом керівників.

Також Кличко заявив, що виступає категорично проти федералізації країни.

“Федералізація країни — це шлях до знищення суверенітету держави”, - зазначив він.

За словами лідера «УДАРу», в цьому напрямку рухатися не можна.

Крім того, він висловився категорично проти створення в Україні різних фронтів, злиття криміналу з державними структурами.

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Як повідомляв УНІАН, 3 лютого лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк повідомив, що опозиція підготувала конституційний акт про повернення до Конституції 2004 року.

Яценюк відзначив, що в Україні “триває ескалація напруги”, і парламент не може працювати у звичному режимі. Єдиним шляхом до стабілізації ситуації, на його переконання, є «відновлення конституційного правопорядку в Україні та повернення до редакції Конституції 2004 року».

«Саме тому ми наполягаємо на тому, що в Україні мають бути скасовані диктаторські повноваження діючого Президента, в Україні мають бути відновлені українська Конституція, баланс влади, за яким саме Верховна Рада Україна формує Кабінет міністрів України, уряд підзвітний і відповідальний перед обраним народом України органом, а саме - українським парламентом», - сказав Яценюк.