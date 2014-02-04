Туск: переговори України з ЄС у форматі «Брюссель-Москва-Київ» неприйнятні

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це сказав глава польського уряду Дональд Туск в інтерв'ю польським журналістам після візиту до Прибалтійських держав, Фінляндії та Швеції.

Туск, котрий за останній тиждень провів переговори щодо України з більшістю лідерів держав Євросоюзу, зазначив, що його співрозмовники виступили проти перетворення діалогу України з Євросоюзом в "трикутник" Брюсселя, Москви та Києва.

"Усі підтверджують, що Україна є суверенною державою та такі додаткові формати, в яких Росія де-факто мала би вирішувати майбутнє України не сприймаються жодною європейською державою", - сказав він.

Туск також вважає, що європейську спільноту складно переконати в тому, аби надати українцям перспективу членства в ЄС. "Найскладніше переконати співрозмовників сформулювати таку позитивну, європейську програму для України на майбутнє; говорю про відкриття європейської перспективи після підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом”, - сказав Туск.

Глава уряду Польщі, котрий на минулому тижні, серед інших, провів переговори з лідерами Німеччини, Франції, Великої Британії та найвищими чиновниками Євросоюзу, заявив, що йому вдалося переконати їх зайняти єдину позицію щодо України.

"Вдалося переконати усіх говорити (про ситуацію в Україні) у більш-менш одному тоні, що є завданням номер один, якщо Європа має бути ефективною для того, аби вирішити українську кризу", - сказав він.

Прем'єр Польщі, котрий також зустрічався із главами країн Вишеградської четвірки, зазначив, що сусіди українців готуються до співробітництва на випадок "серйозніших подій" в Україні, висловивши надію, що їх вдасться уникнути.

Він додав, що усі його співрозмовники позитивно оцінили необхідність проведення переговорів в Україні, як з владою, так і опозицією.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня міністр закордонних справ Польщі заявив, що Євросоюз зробив помилку, коли відмовився надати Україні перспективу членства та висловив надію, що останні події в Києві дозволять переконати європейських лідерів у тому, що таку перспективу таки треба надати.

Від кількох тисяч до кількох сотень тисяч українців з листопада 2013 року протестують в столиці України та низці інших міст проти відмови української влади підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом.

Раніше представники української влади неодноразово критикували ЄС за те, що він не хоче офіційно визнати, що Україна має перспективу приєднатися до європейського об'єднання, в який зараз входять 28 держав.

Європейські політики натомість постійно повторювали, що кожна держава, котра проведе реформи та виконає записані у засновницьких документах ЄС умови для вступу, зможе приєднатися до цього об'єднання.