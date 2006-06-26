У справі Гонгадзе нові речові докази

Знайдений Службою безпеки України закордонний паспорт на ім`я колишнього начальника зовнішнього спостереження МВС України Олексія ПУКАЧА приєднано до справи Гонгадзе.

Про це «Газете по-киевски» (№140 від 26 червня) повідомила адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

Днями СБУ, співробітники якої при ліквідації конвертаційного центру в Києві знайшли паспорт зниклого генерала, передала документ у Генеральну прокуратуру. Закордонний паспорт як речовий доказ приєднають до досудового слідства, яке ведуть слідчі Генпрокуратури щодо організаторів і замовників вбивства журналіста, пише газета.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня СБУ повідомила, що під час спецоперації виявлено закордонний паспорт на ім`я О.ПУКАЧА. Паспорт був знайдений у керівника угрупування, що займалося протиправними “конвертаційними” операціями, а також контрабандним ввезенням і реалізацією в країні коштовних каменів.

17 червня міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО висловив думку, що генерала міліції О.ПУКАЧА, який знаходиться в міжнародному розшуку за звинуваченням в організації вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, немає в живих.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що він не може цього довести, проте відзначив те, що «якщо спровадили на той світ Юрія Кравченка, то навряд залишили живим ПУКАЧА з його паспортами».

Сьогодні, 26 червня, Апеляційний суд Києва продовжить розгляд справи про виконавців вбивства Г.Гонгадзе. Минулої п`ятниці на засіданні, яке проходило в закритому режимі, судді приступили до допиту підсудного Миколи ПРОТАСОВА.