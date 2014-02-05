Австрія спростовує повідомлення про наявність її громадянства у Азарова, Арбузова і Клюєва

Про це повідомило посольство Австрії в Україні.

"Посольство Австрії в Україні від імені Посла Австрії в Україні р. Вольфа Дітріха Хайма направляє наступне спростування: "Повідомлення про те, що три зазначених особи (Азаров, Арбузов і Клюєв) мають громадянство Австрії, не підтверджено", - зазначається у відповіді посольства на запит РБК-Україна.

Нагадаємо, 4 лютого лідер фракції "Зелених"/"Європейського вільного альянсу" в Європарламенті Ребекка Хармс зробила публічну заяву, в якій припустив, що Азаров, Арбузов і Клюєв мають австрійські паспорти. При цьому пізніше вона уточнила, що поки не має в своєму розпорядженні докази, але має намір зробити відповідне запит владі Австрії.

Азаров, Арбузов і Клюєв у свою чергу заявили, що у них немає якогось іншого громадянства, окрім українського.