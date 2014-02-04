У ЄП заявляють, що родини українських урядовців та нардепів нібито мають австрійські паспорти (виправлено)

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це лідер фракції зелених заявила на прес-конференції у Страсбурзі під час сесії Європейського парламенту.

Хармс наголосила, що «була шокована, коли дізналася, що стільки людей отримали європейські паспорти». «Ми потребуємо візових обмежень для цих людей і візової лібералізації для простої людини з вулиці", - додала Хармс.

"Є чисельні приклади нападів на журналістів, громадських активістів, повідомлення про терор, приклади надзвичайного насильства проти цих людей. Візові обмеження для винуватців цього - ось чого прагнуть від нас люди в Україні. Прості люди страждають від візових обмежень, важко отримати візи, вони до того ж дорогі", - сказала євродепутат і додала: "А ті, хто розкрав країну і призвів до ескалації та насильства - ці люди мають Шенгенські візи, чи - як у випадку Австрії - навіть паспорти. І для них існує можливість втекти з країни і виїхати до Австрії. Але ці люди відповідальні за насильство».

Як уточнює «Радіо Свобода», посилаючись на слова Ребекки Хармс, нібито члени родин Сергія Арбузова, Андрія Клюєва і Миколи Азарова можуть мати паспорти громадян Австрії.

Спочатку повідомлялося, що австрійські паспорти нібито мають Азаров, Арбузов і Клюєв. Помилковий варіант подав у Європарламенті перекладач на англійську мову виступу євродепутата, яка говорила німецькою.

«Про це ми довідалися від наших австрійських колег. Вони можуть вільно виїжджати за межі країни, тоді як саме на них лежить відповідальність за насилля в Україні», – розповіла євродепутат від Німеччини.

У свою чергу, інформацію, озвучену Ребеккою Гармс, вже прокоментував Микола Азаров, який на своій сторінці у Фейсбук назвав цю інформацію «брехнею».

«Я ніколи, ні до одної європейської держави не звертався з проханням про надання мені паспорта. Тому офіційно заявляю, що інформація, яка зараз поширюється про мене в ЗМІ, є брехнею!», - написав Микола Азаров.