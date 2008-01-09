МЗС Росії: Україна порушує Європейську хартію про мови

У Москві викликає занепокоєння рішення Конституційного суду України щодо обов`язкового дублювання українською мовою фільмів іноземного виробництва, зазначається в коментарі департаменту інформації та преси МЗС РФ.

"Викликає занепокоєння недавнє рішення Конституційного суду України щодо необхідності дублювання або субтитрування українською мовою фільмів іноземного (в т.ч. російського) виробництва, які надходять у кінопрокат України. Це з`явилося черговим підтвердженням небажання української влади повністю і сумлінно виконувати свої міжнародні зобов`язання. Дії, що вживаються в галузі кінематографії, не відповідають п.4 ст.11 Європейській хартії регіональних мов або мов меншин, який передбачає заохочення владою поширення кінопродукції на мовами меншин.

Непокоїть і загальна ситуація із здійсненням Україною Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. Наприклад, ухвалені відповідно до Хартії рішення обласних і міських органів влади ряду регіонів України про надання російській мові статусу регіонального визнані такими, що не відповідають Конституції країни, і опротестовані прокуратурою.

Вимушені констатувати, що Україна знов намагається проігнорувати міжнародні зобов`язання держав «утримуватися від дій, які позбавили б договір його об`єкту і мети, якщо вона (держава) підписала договір», - йдеться в коментарі.