Булатов розповів подробиці його викрадення

Один з лідерів Автомайдану Дмитро Булатов розповів, що сталося з ним у день його викрадення.

Про це він розповів на прес-конференції у Вільнюсі, передає «Українська правда».

«22 числа я поїхав на своїй машині у справах і провів кілька зустрічей. Мені повідомили про те, що влада заарештовує всі мої рахунки та майно. Дізнавшись цю інформацію, я поставив свою машину, сів на таксі і поїхав до банкомату зняти гроші зі своїх банківських карток», - розповів він.

«Коли приїхав до банкомату, побачив близько 10 осіб спортивної зовнішності, схожих на тітушок, тому я відійшов, щоб вони пішли», - розповів активіст.

«Все відбувалося в Києві, на розі вул. Закревського і Маяковського. Чекаючи біля дороги, я отримав удар у потилицю. Мене підхопили і закинули в мікроавтобус. Там мене кілька разів ударили по голові. Потім близько години мене кудись везли», - розповів Булатов.

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За його словами, на місці його завели в кімнату, де було тільки ліжко і відро, щоб ходити в туалет.

«Кожен день мене били по голові. Мене поклали на підлогу, поклали мокру ганчірку і били по ній, так що я почав захлинатися. Допити були кожен день, супроводжувалися тим, що били мене по голові. Не багато, але сильно і професійно. Як людина, яка займається спортом, можу сказати, що били професіонали», - сказав він.

«Після перших тортур я почав розповідати, що вони хотіли дізнатися», - сказав він.

«Цікавилися, хто дає гроші, скільки дає американський посол, чиї накази виконуємо, які відносини з Посольством США. Мене звинувачували в тому, що я американський шпигун», - розповів він.

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«Всі наші розмови знімали на відеокамеру і це тривало кожен день», - додав він.

Булатов зазначив, що також ставили питання про поїздки Автомайдану, однак найбільше питань стосувалися поїздок до Медведчука.

«Їх цікавило хто організовував поїздки в Межигір'я, до Захарченка, Пшонки. Найбільше запитували про поїздку до Медведчука. Поїздка до Медведчука їх цікавила значно більше, ніж поїздки в Межигір'я, до Захарченка або генпрокурора», - сказав він.

«Мене навіть запитували про те, хто дав наказ ламати паркан Віктору Медведчуку», - додав Булатов.

Він розповів, що тортури тривали всі дні, які він міг рахувати по тому, скільки йому давали їжу: «Мені давали шинку, шматок хліба, сир, давали воду, у якої був поганий запах».

«У приміщенні пахло прілими ганчірками, складалося враження, що я перебуваю в якійсь бойлерній», - сказав Булатов.

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Як повідомляв УНІАН, Булатов зник 22 січня, а 30 січня його знайшли в селі Вишенки Бориспільського району. Як розповів сам активіст, невідомі били його, катували, порізали йому вухо і навіть розпинали – у нього проколи на руках. Його було госпіталізовано до столичної приватної клініки «Борис».

За фактом зникнення Булатова відкрито кримінальне провадження за ч. 2. ст. 146 Кримінального кодексу України "Незаконне позбавлення волі або викрадання людини". Крім того, Булатова було оголошено у розшук, він фігурує у кримінальному провадженні за фактом масових безладів (ст. 294 КК) як підозрюваний

Заступник генерального прокурора Лілія Фролова заявила 2 лютого про відсутність будь-яких перешкод для виїзду Булатова за кордон. За її словами, дозвіл на його виїзд надав Шевченківський райсуд Києва за клопотанням Генпрокуратури.

3 лютого вранці стало відомо, що Булатов прибув на лікування до Вільнюса.

Після цього МЗС Литви розповсюдило повідомлення, що стан одного з лідерів Автомайдану Дмитра Булатова «чітко відображає фізичні ознаки довготривалих тортур і жорстокого поводження».

Як наголошується в повідомленні, розміщеному на сайті Міністерства закордонних справ, МЗС Литви дотримується думки, що Європейський Союз має розглянути можливі заходи реакції стосовно викрадань, тортур і нелюдяного поводження з мирними протестувальниками в Україні.