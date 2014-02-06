У Чернівцях протестувальники почали знімати облогу з ОДА та розбирати барикади

Як передає кореспондент УНІАН, наразі протестувальники розбирають барикади з-під будівлі ОДА.

Як йдеться в заяві, поширеній сьогодні Народною радою Буковини, рішення про зняття облоги прийнято після досягнення компромісу з владою, зокрема по ряду питань, які сьогодні мають бути розглянуті на сесії обласної ради, яка має розпочатися о 15.00.

Читайте такожУ Чернівцях мітингувальники готуються ночувати в захопленій будівлі ОДА"Сьогодні відбудеться довгоочікувана сесія обласної ради. Уже майже два тижні провладна більшість в облраді намагалася уникнути цієї сесії. На словах "дбаючи" за бюджетників, які можуть залишитися без зарплат через відсутність прийнятого бюджету, на ділі влада дбала лише за власні інтереси та амбіції. Але бюджет буде прийнятий. Нам вдалося їх переконати. Народна рада вийшла переможцем у перемовинах з кількісно сильнішими опонентами. Влада пішла на поступки, ми не залишили їй вибору», - йдеться у заяві.

Крім цього, опозиціонери повідомляють, що Народна рада частково залишиться у приміщенні ОДА.

«Народна рада, як повноправний консультативно-дорадчий орган, отримає постійні приміщення для роботи – і ради, і її виконкому, і малу залу для засідань. Ми добилися вільного входу в приміщення облради усім громадянам. "Режимний об’єкт" знову стає доступним громаді, як і має бути. Члени Народної ради і її виконкому, депутати продовжують тут вести прийом громадян і працювати на благо краю”, - йдеться у заяві.

Також на вимогу Народної ради опозиція отримає посаду першого заступника голови облради. «Це не «посада заради посади», а інструмент для забезпечення майбутнього результату. Заради того, щоб ніколи більшість не змогла проігнорувати вимогу опозиції про скликання сесії, як це вже неодноразово робили руками голови облради та його заступника», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Чернівцях під час штурму травмований голова облрадиОпозиціонери також повідомили, що ціною компромісу стало те, що питання недовіри голові Чернівецької ОДА Михайлові Папієву і питання про звернення до Президента щодо його відставки відкладається на наступну сесію, скликання якої буде оголошено відразу після завершення сьогоднішньої.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня мітингувальники зранку штурмували приміщення Чернівецької ОДА та обласної ради. До протестувальників приєдналися ультраси місцевого футбольного клубу «Буковина». Після 14 години активісти прорвались до будівлі з чорного ходу. Вони вступили в переговори з міліцією, за результатом яких, частина правоохоронців та працівники облради й ОДА покинули приміщення. Мітингувальники сформували загони самооборони, які захищають приміщення від можливої контратаки правоохоронців або дій провокаторів та мародерів.

24 січня прокуратурою Чернівецької області було відкрите кримінальне провадження за фактом спроби захоплення приміщення Чернівецької обласної ради мітингувальниками.

Відео : CHV.TV