В опозиції заявляють, що погроми ресторанів у Києві - чергова провокація влади

Погроми ресторанів, які вчора у Києві влаштували невідомі в екіпіруванні, схожому на представників самооборони Майдану, – це чергова провокація від влади.

Про це сьогодні на брифінгу у прес-центрі Штабу національного спротиву заявив комендант Будинку профспілок Степан Кубів, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

"Зверніть увагу на викинуті в Інтернет фотографії цих людей. Вони мають вигляд позування, хвальби того, що вони нищать бізнес у Києві", - зазначив Кубів.

Але, на його думку, найголовніше, чим викрили себе провокатори – це взуття.

"Ці особи у кросівках, яких не носять ані представники самооборони, ані представники інших загонів, ані люди, які приходять на Майдан. Саме кросівки підтверджують, що це провокація, проведена за допомогою "тітушок", - наголосив комендант.

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"У такий спосіб влада дає зрозуміти, що вона хоче довести ситуацію до конфлікту і вона проти мирного розв’язання ситуації, яке пропонуємо ми і на якому наполягає світове співтовариство", - сказав Кубів.

Як повідомляв УНІАН, міліція заявила, що в ніч на 6 лютого невідомі розгромили два ресторани в Києві.

У повідомленні міліції зазначається, що «погромники були в масках на обличчях, одягнені в камуфляжний одяг, на «озброєнні» у них були бити, дерев'яні палиці та щити».

Зокрема, за даними правоохоронців, на вулиці Терещенківська група людей в кількості 50 осіб розтрощила фасад ресторану. Потім на вікнах закладу нападники помаранчевою фарбою нанесли надписи «Бойкот» та «Революція».

В іншому випадку, під час нападу на ресторан на вулиці Червоноармійській, невідомі у камуфляжній формі, з дерев’яними палицями і в масках розбили вхідні скляні двері, пошкодили гіпсові статуї на вході і залишили написи червоною фарбою «Слава нації», «За революцію», «Бойкот», йдеться в повідомленні міліції.