У прес-службі ВР заперечують необхідність отримання ЗМІ дозволу для відвідування мітингів у ВР

Про це УНІАН заявила керівник прес-служби ВР Вікторія Шведова.

«Прес-служба, у відповідності зі своїми функціональними обов'язками, не має жодного відношення до території біля парламенту», - заявила Шведова.

Читайте такожПравоохоронці не пускають ЗМІ на мітинг прихильників влади без дозволу прес-служби ВР

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці не пускають журналістів на мітинг прихильників влади, який проходить на площі Конституції біля Верховної Ради. Зокрема, міліціонери пояснили, що сьогодні немає пленарного засідання парламенту, тому представників ЗМІ не допускають у будівлю Верховної Ради. За словами правоохранителй, для проходу журналістів необхідно взяти спеціальний дозвіл у прес-службі Верховної Ради.

У той же час, в Маріїнському парку на площі Конституції перебувають кілька тисяч мітингувальників.