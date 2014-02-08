Регіоналів змушують підтримати Клюєва на посаду прем’єра – нардеп

00:55, 08 лютого 2014
Політика
0 0

Депутатів від Партії регіонів зараз «дуже сильно обробляють», у тому числі погрозами, щоб вони проголосували за кандидатуру голови адміністрації президента Андрія Клюєва на посаду прем’єр-міністра.

Клюев, Арбузов

 Про це заявила депутат з фракції «Батьківщина» Леся Оробець, передає Радіо Свобода.

«Партія «яструбів-регіоналів» у парламенті намагається зараз продавити через інших своїх депутатів кандидатуру Клюєва на посаду прем’єр-міністра. Таким чином вони хочуть використати силовий сценарій як вирішення політичної проблеми, яка зараз назріла перед Януковичем», – сказала Оробець.

Читайте такожПутін у Сочі переконуватиме Януковича зробити Клюєва премєром – опозиція

За її словами, візит Віктора Януковича у Сочі і зустріч із російським президентом Володимиром Путіним покликані остаточно отримати запевнення у підтримці силового сценарію в Україні.

Регіоналам будуть роздані звернення, в яких депутати від опозиції закликатимуть їх не голосувати за кандидатуру Клюєва на посаду прем’єра і проситимуть запобігти силовому сценарію в Україні, заявила Оробець.

Водночас прес-секретар Клюєва Артем Петренко у коментарі Радіо Свобода назвав інформацію про тиск на депутатів регіоналів «нісенітницею».

«Ніхто в країні, окрім декількох людей, не може знати, яку кандидатуру будуть пропонувати на посаду прем’єр-міністра України», – сказав прес-секретар.

Петренко також сказав, що поки що Андрій Клюєв не буде коментувати ситуацію щодо чуток про його можливе призначення на посаду прем’єра.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter