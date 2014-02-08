Регіоналів змушують підтримати Клюєва на посаду прем’єра – нардеп

Про це заявила депутат з фракції «Батьківщина» Леся Оробець, передає Радіо Свобода.

«Партія «яструбів-регіоналів» у парламенті намагається зараз продавити через інших своїх депутатів кандидатуру Клюєва на посаду прем’єр-міністра. Таким чином вони хочуть використати силовий сценарій як вирішення політичної проблеми, яка зараз назріла перед Януковичем», – сказала Оробець.

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За її словами, візит Віктора Януковича у Сочі і зустріч із російським президентом Володимиром Путіним покликані остаточно отримати запевнення у підтримці силового сценарію в Україні.

Регіоналам будуть роздані звернення, в яких депутати від опозиції закликатимуть їх не голосувати за кандидатуру Клюєва на посаду прем’єра і проситимуть запобігти силовому сценарію в Україні, заявила Оробець.

Водночас прес-секретар Клюєва Артем Петренко у коментарі Радіо Свобода назвав інформацію про тиск на депутатів регіоналів «нісенітницею».

«Ніхто в країні, окрім декількох людей, не може знати, яку кандидатуру будуть пропонувати на посаду прем’єр-міністра України», – сказав прес-секретар.

Петренко також сказав, що поки що Андрій Клюєв не буде коментувати ситуацію щодо чуток про його можливе призначення на посаду прем’єра.