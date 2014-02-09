Луценко: Ми маємо спільно організувати Східний Майдан

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко закликав жителів Південного сходу України організувати Східний Майдан.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив сьогодні, виступаючи зі сцени на Майдані Незалежності в Києві, на десятому Народному віче.

“Ми маємо спільно організувати Східний Майдан. Там, на Сході 30-40% голосували за опозицію. Там має повстати Східний Майдан”, - сказав Луценко.

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Звертаючись до жителів Південного Сходу, він наголосив, що на Київському Майдані стоять люди, які не хочуть привести до влади когось та хочуть змінити країну.

“Вставай, Донбас! Вставай Схід! Досить вже лежати під бандитами. Ми єдиний гордий народ”, - наголосив Луценко.

Також він закликав людей збільшувати загони самооборони, записуючись до їхніх лав.

“Станьте самооборонцем Майдану і свого майбутнього”, - сказав Луценко.