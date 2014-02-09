У Кабміні привітали Семеренко з бронзовою медаллю Олімпіади

У своїй вітальній промові Сергій Арбузов зазначив, що нашій спортсменці вдалося не просто завоювати почесну нагороду.

Читайте такожУкраїнка Віта Семеренко виграла олімпійську бронзу в біатлоні«Вікторія Семеренко, в такий складний для країни період, своєю силою духу і волю до перемоги, змогла вселити оптимізм усім громадянам України, які вірять і пишаються своєю країною, які звикли важкою працею примножувати славу нашого народу, демонструвати всьому світу невичерпний потенціал внутрішньої енергії, прагнення перемагати в чесній боротьбі. Ми пишаємося Вікторією і всіма нашими олімпійцями. Спільними зусиллями, нашим дівчатам вдалося через вісім років знову змусити світ рахуватися з силою українського спорту, в цілому, і біатлону, зокрема», - сказав в.о. прем'єр-міністра.

Арбузов побажав бронзовому призеру Вікторії Семеренко, її сестрі Валентині, яка також брала участь у спринтерській гонці, а також усім українським спортсменам міцного здоров'я, сімейного благополуччя та нових перемог на благо українського народу.

«Спорт, як і життя, не прощає помилок. Але, аж ніяк не промахи, які трапляються в кожного, є вирішальним чинником у питанні - переможеш ти чи програєш. Цілеспрямованих людей промахи лише вчать не промахуватися!», - сказав прем'єр, висловивши надію, що бронза в біатлоні - аж ніяк не остання медаль українців на зимових олімпійських іграх 2014 року.

Як відомо, Вікторія Семеренко фінішувала третьою у спринтерській гонці на 7,5 км

На фініші українці не вистачило миті, щоб випередити росіянку Ольгу Вилухину - 1,8 секунди. Перемогу у спринті здобула словачка Анастасія Кузьміна.

Семеренко принесла Україні першу нагороду на Олімпіаді в Сочі. Більш того, наші спортсмени піднімаються на п'єдестал пошани на зимових Олімпійських іграх вперше з Турина-2006, коли бронзу виграла танцювальна пара фігуристів Грушина/Гончаров. У біатлоні востаннє українські атлети залишали слід в далекому 1998 році на Іграх в Нагано. Тоді в індивідуальній гонці на 15 км срібло виграла Олена Петрова.