Тігіпко спростував чутки про створення своєї "групи"

Народний депутат Сергій Тігіпко виключає можливість виходу з Партії регіонів.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Тігіпка щодо заяв про його вихід з ПР.

«Я та мої колеги не збираємося виходити з Партії регіонів. У ці непрості часи, як і раніше, ми залишимося поруч з нашими однопартійцями по всій країні, з людьми, які довірили нам представляти їхні інтереси і відстоювати краще майбутнє для нашої країни», - заявив Тігіпко.

Разом з тим, додав він, «ми вважаємо неприпустимим рівень корупції на всіх рівнях влади, а роботу уряду з подолання економічних проблем України та поліпшення рівня життя людей – неефективною. Скажу більше – цю роботу фактично провалено».

Читайте такожГерман про т.зв. групу Тігіпка: Партія регіонів не буде плодити зрадників

«Наші головні вороги – казнокради, корупція, безвідповідальність, неефективна робота. Переконаний, що Партії регіонів вистачить сил, щоб впоратись з цими викликами», - заявив Тігіпко.

Як повідомлялося, зокрема, 9 лютого народний депутат від «Батьківщини» Андрій Шевченко заявив, що у фракції Партії регіонів сформувалася група з щонайменше 30 депутатів, яка "готова діяти врозріз із генеральною лінією Януковича-Медведчука".

За його словами, "лідером цієї групи називають Сергія Тігіпка".

"Бунту цієї команди слід очікувати найближчого тижня", - додав Шевченко.