Печерський райсуд розгляне позов до опозиційних депутатів за блокування ними трибуни ВР
23:05, 10 лютого 2014Політика
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13 лютого о 9.30 у Печерському райсуді Києва розпочнеться засідання з розгляду позову громадянки Віри Іванової до ряду опозиційних народних депутатів за блокування ними трибуни Верховної Ради у 2013 році.
Печерський райсуд розгляне позов до опозиційних депутатів за блокування ними трибуни ВР / Фото : job-sbu.org
Про це написав у Facebok народний депутат Володимир Яворівський (фракція “Батьківщина”).
Він повідомив: “Невідома мені громадянка Віра Іванова, яка неодноразово подавала позови проти опозиційних депутатів, позивається до мене та ще до понад 20 народних депутатів за блокування трибуни, яке відбувалося у 2013 році. Суд відбудеться в Печерському суді 13 лютого о 9.30”.
Серед депутатів, до яких позивається Іванова, зокрема від “Батьківщини” - Володимир Бондаренко, В`ячеслав Кириленко, Андрій Кожем`якін, Олександра Кужель, Леся Оробець, Андрій Парубій, Сергій Соболєв, Микола Томенко, Олександр Турчинов, Яворівський, Арсеній Яценюк. Також вона позивається до ряду членів фракцій «УДАР» і «Свобода».
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