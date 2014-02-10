Печерський райсуд розгляне позов до опозиційних депутатів за блокування ними трибуни ВР



Про це написав у Facebok народний депутат Володимир Яворівський (фракція “Батьківщина”).

Він повідомив: “Невідома мені громадянка Віра Іванова, яка неодноразово подавала позови проти опозиційних депутатів, позивається до мене та ще до понад 20 народних депутатів за блокування трибуни, яке відбувалося у 2013 році. Суд відбудеться в Печерському суді 13 лютого о 9.30”.

Серед депутатів, до яких позивається Іванова, зокрема від “Батьківщини” - Володимир Бондаренко, В`ячеслав Кириленко, Андрій Кожем`якін, Олександра Кужель, Леся Оробець, Андрій Парубій, Сергій Соболєв, Микола Томенко, Олександр Турчинов, Яворівський, Арсеній Яценюк. Також вона позивається до ряду членів фракцій «УДАР» і «Свобода».