На Майдані в Києві спокійно, барикади поступово тануть
09:53, 11 лютого 2014Політика
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На Майдані Незалежності в Києві, де триває акція протесту, перебуває близько 500 осіб
Барикади поступово просідають / Твіттер
Як передає кореспондент УНІАН, біля сцени, з якої наразі ніхто не виступає, - близько 50 осіб.
Ситуація спокійна, мітингувальники не вдаються до активних дій.
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