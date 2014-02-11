На Майдані в Києві спокійно, барикади поступово тануть

Як передає кореспондент УНІАН, біля сцени, з якої наразі ніхто не виступає, - близько 50 осіб.

Ситуація спокійна, мітингувальники не вдаються до активних дій.

Читайте такожРуслана зіграла на піаніно на ГрушевськогоБарикади з мішків зі снігом, зважаючи на плюсову температуру, суттєво просіли, проте ще не розтанули.