На Майдані в Києві спокійно, барикади поступово тануть

09:53, 11 лютого 2014
Політика
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На Майдані Незалежності в Києві, де триває акція протесту, перебуває близько 500 осіб

Вулиця Грушевського зранку 11 лютого / Твіттер

Як передає кореспондент УНІАН, біля сцени, з якої наразі ніхто не виступає, - близько 50 осіб.

Ситуація спокійна, мітингувальники не вдаються до активних дій.

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