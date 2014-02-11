Суд заборонив журналістам знімати розгляд скарги Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила суддя Комінтернівського райсуду Харкова Антоніна Юр'єва, розглянувши запити ЗМІ, направлені до суду.

Юр'єва таким чином взяла до уваги клопотання представників Качанівської колонії та прокурорів і заборонила фото- та відеозйомку.

Суддя зазначила, що журналістам дозволено використовувати диктофони.

Читайте такожСьогодні розглядатимуть скаргу Тимошенко, яка вимагає дозволу вільно виходити у містоЯк повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 лютого, Комінтернівський райсуд Харкова розглядає скаргу Тимошенко на рішення про відмову пом’якшити їй умови тримання в Качанівській виправній колонії.

30 грудня 2013 року Тимошенко подала до адміністрації колонії заяву про зміну режиму перебування, що допускає вільний вихід у місто. За словами захисника Сергія Власенка, будь-яка особа, яка відбула третину свого покарання, має право на полегшення режиму перебування.

17 січня ДПтС поінформувала, що комісія Качанівської виправної колонії (№ 54) відмовила Тимошенко у пом’якшенні умов тримання.

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня 2012 року через погіршення стану здоров’я Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.