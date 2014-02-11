Польська поліція назвала можливу причину ДТП з українськими туристами

Аварію автобуса з українцями Познань-Коломия, який зіткнувся з легковиком біля Варшави в Польщі, могло призвести недотримання швидкісного режиму, повідомляє ТСН.

Таку версію висунули місцеві поліцейські, проте вони поки що не уточнюють, який з водіїв перевищив швидкість автобуса або легкового автомобіля. Правоохоронці намагаються реконструювати події трагічного вечора понеділка, 10 лютого. "Опель Вектра" виїхав на шосе з бічної дороги. Зараз передчасно говорити, хто з водіїв порушив правила і винен у ДТП", - зазначив поліцейський.

Автобус з українськими туристами рухався з Варшави в напрямку міста Люблін. Від польської столиці автобус від'їхав недалеко - трагедія сталася на 34 км, поблизу містечка Воля-Дуцка. Це дуже маленьке містечко з двома смугами в обох напрямках руху та з обмеженням швидкості 50 км/год.

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На трасі, де сталася аварія, рух було перекрито на кілька годин, через що утворився величезний затор. Зіткнення було настільки сильним, що обидва транспортні засоби винесло з дороги, після чого вони перекинулися. Водії - українець та поляк - загинули на місці. Напарник водія автобуса, який у момент зіткнення відпочивав, зараз знаходиться у варшавській лікарні з травмами середньої тяжкості. Його свідчення є дуже цінними для поліції, однак стан його здоров'я поки що не дозволяє провести допит.

Зазначимо, що з 11 постраждалих у лікарнях Варшави залишається сім осіб. У них численні забої, синці та порізи від розчавленого скла.