Україна гарантує всі права затриманого російського опозиціонера

Україна гарантує повне дотримання всіх прав російського опозиціонера Михайла ГАНГАНА згідно з міжнародними та вітчизняними юридично-правовими актами.

Про це йдеться в заяві глави Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ щодо перебування в Україні громадянина РФ М.ГАНГАНА, який просив надати політичний притулок в Україні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента, за словами В.БАЛОГИ, ситуація, що склалася навколо перебування в Україні громадянина Російської Федерації М.ГАНГАНА, привернула увагу громадськості та засобів масової інформації. Він наголосив, що затримання М.ГАНГАНА вінницькою міліцією за офіційним запитом правоохоронних органів Росії щодо екстрадиції у зв’язку з оголошенням у міжнародний розшук за скоєний злочин, звернення групи відомих російських політиків до Президента України з проханням посприяти в одержанні російському опозиціонеру статусу біженця змушують уважно проаналізувати всі обставини та юридично-правові аспекти цієї справи.

”Україна завжди чітко і неухильно дотримувалася чинних міжнародних актів, які регулюють питання дотримання прав і свобод людини, міжнародної співпраці у правоохоронній сфері. На сьогодні немає жодного прецеденту порушення нашою державою взятих на себе зобов’язань”, - зазначив В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату Президента наголосив, що українські компетентні органи ретельно вивчать весь комплекс питань, що виник у зв’язку з перебуванням російського громадянина М.ГАНГАНА в нашій країні та його зверненням в Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців із заявою про надання статусу біженця.

Він також зазначив, що правоохоронні органи України поінформують російських колег про результати вивчення всіх обставин, пов’язаних із перебуванням М.ГАНГАНА в нашій країні.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Вінницької правозахисної групи, двадцятиоднорічний член забороненої в Росії Націонал-більшовицької партії (НБП) Михайло ГАНГАН “є дуже відомою фігурою російського руху політичного ненасильницького спротиву режиму влади, очолюваної Володимиром ПУТІНИМ. За організацію і активну участь в акціях громадянської непокори його неодноразово було піддано репресіям у вигляді притягнення до відповідальності за сфабрикованими справами про адміністративні правопорушення, а у 2006 році М.ГАНГАНА в ході відомої в Росії «Справи тридцяти дев‘яти» було засуджено до трьох років позбавлення волі умовно за участь в акції протесту в Приймальні Президента РФ”.

Вінницька правозахисна група закликала відповідні органи влади відмовити Росії у екстрадиції М.ГАНГАНА та надати йому статус біженця.