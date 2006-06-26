”Пора” ставить коаліції за приклад Кучму

Громадянська партія “Пора” закликає віддати опозиції комітети Верховної Ради з бюджетної політики та свободи слова.

Про це йдеться у заяві “Пори”, переданій УНІАН.

На думку членів “Пори”, розподіл парламентських комітетів, які пропонує новостворена помаранчева коаліція, “не гарантуватиме політичній опозиції її прав і не сприятиме ефективному функціонуванню новообраної влади”.

“Пора” вважає, що “керівництво у таких парламентських комітетах як комітет з бюджетної політики, комітет з питань свободи слова, комітет з питань прав людини та комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією має обов’язково належати опозиції, бо інакше неминуче виникнуть конфлікти інтересів між різними представниками влади, одні з яких захищатимуть права людини від своїх колег - представників тих самих провладних політичних сил”.

“Навіть за Президента КУЧМИ, - нагадує “Пора”, - комітети з питань свободи слова та боротьби з організованою злочинністю та корупцією очолювали представники опозиції”.

Також громадянська партія “Пора” констатує, що нинішня опозиція не виявляє належної активності у захисті демократичних процедур у парламенті і закликає новоутворену опозицію активніше відстоювати свої права.

Довідка УНІАН. Згідно з розподілом посад між політичними силами, що сформували Коаліцію демократичних сил, парламентський комітет з бюджетної політики та комітет з питань прав людини очолять представники блоку “Наша Україна”; комітет з питань свободи слова та комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією – БЮТ.