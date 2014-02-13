У ПР очікують, що Янукович подасть кандидатуру прем'єра наступного тижня

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник.

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“Є інформація, що на наступному тижні ми очікуємо консолідації і внесення Президентом кандидатури прем'єра після проведення консультацій. Безперечно, ми вже можемо говорити і про те, що будуть проведені певні консультації з тими, хто буде підтримувати уряд, щодо членів уряду. Це дуже важливо, бо ми повинні бути, як одна команда, повинні почути програму, бо ситуація непроста, і затягувати з прийняттям такого рішення ми не маємо права”, - сказав Олійник.

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У свою чергу, народний депутат від КПУ Олександр Голуб заявив, що в разі появи кандидатури на посаду прем'єра його фракція розглядатиме її, але є основні принципи, яким повинна відповідати ця кандидатура.

Зокрема, повідомив Голуб, кандидат на посаду прем'єра не може бути учасником президентських перегонів, також він має бути віддалений від фінансово-олігархічних кланів та мати свою програму.