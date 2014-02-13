Янукович візьме участь у саміті "Східне партнерство" в Чехії 23-24 квітня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу спецпосланник з питань «Східного партнерства» МЗС Чехії Петер Мареш.

«Візит планується. Він повинен відбутися 23-24 квітня», - сказав Мареш.

За його словами, в ході візиту Янукович візьме участь у саміті ініціативи Євросоюзу «Східне партнерство», приуроченому до 5-ї річниці Празького саміту «Східного партнерства».

«Це зустріч нашого Президента з президентами країн «Східного партнерства». На зустрічі будуть присутні 5 президентів країн «Східного партнерства» і прем'єр-міністр Білорусі», - сказав Мареш.

За його словами, в саміті також візьмуть участь Верховний представник ЄС з питань зовнішньої і без пекової політики Кетрін Ештон і комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле, а також представники країн-ініціаторів «Східного партнерства» - Польщі і Швеції, і представник Греції як країни, що головує з 1 січня в Європейському Союзі.

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За словами Мареша, Чехія очікує, що саміт допоможе по-новому подивитися на довгострокові перспективи розвитку «Східного партнерства».

При цьому Мареш підтвердив, що мер Праги не запрошує Януковича відвідати місто. «Це правда. Не запрошує, отже, Президент Янукович не буде в Празі на запрошення мера Праги, він буде на запрошення Президента», - сказав Мареш. «Якщо пан Янукович захоче погуляти Прагою, то він, напевно, зможе це зробити, але, наскільки я зрозумів, мер не зустрічатиме його в Празькій ратуші», - додав Мареш.

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Як повідомляв УНІАН, мер Праги Томаш Гудечек заявив, що, згідно з рішенням мерії, столиця Чехії не братиме участі в організації візиту Януковича. Як, зазначив мер Праги, «абсурдно, щоб саме Президент Янукович приземлився на аеродромі, який носить ім'я Вацлава Гавела». За його словами, якщо Президент України прибуде до Праги, міська влада не організовуватиме жодних заходів, звичних під час візитів глав держав, зокрема не запросить Януковича на традиційний прийом до ратуші.

Із закликом взагалі скасувати візит Януковича до Чехії звернулися до Президента країни Мілоша Земана ряд чеських громадських діячів, поетів, кінорежисерів, співаків, спортсменів, керівників адміністрацій міст і областей.