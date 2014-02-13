ПР закликає Януковича внести в Раду кандидатуру на пост прем'єра з числа членів партії

Про це повідомив народний депутат України, перший заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Михайло Чечетов, інформує прес-служба ПР.

«Ми вважаємо, що прем'єром повинен бути, насамперед, дуже сильний державний топ-менеджер, професіонал. Людина з державним рівнем мислення, яка під час цієї складної ситуації, що склалася в країні, змогла б мобілізувати нову команду Кабміну для вирішення складних соціально-економічних проблем. І ми вважаємо, що нею може бути саме член нашої команди. У нас професіоналів багато”, - заявив Чечетов.

Читайте такожЦарьов: Прем'єр-міністром може стати лише людина, яка поділяє програму ПР

За його словами, якщо Президент і прем'єр-міністр будуть членами однієї команди, це дасть можливість владі виконувати одну програму – “синхронно працювати над програмою оздоровлення країни”.

“Тоді Президент, Кабмін, більшість у парламенті будуть єдиною командою. Ця команда виконуватиме програму Президента, з якою Віктор Янукович йшов на вибори», – зазначив депутат.

За словами Чечетова, “якщо якісь опозиційні фракції увійдуть до більшості, то вони, природно, можуть одержати квоту на міністерські портфелі пропорційно кількості фракцій”.

Читайте такожМірошниченко прогнозує внесення кандидатури прем'єра у ВР наступного тижня

“Якщо незалежні депутати увійдуть до більшості, то вони теж можуть відповідні квоти одержати. Разом з тим наша фракція вважає, що альтернативи тому, щоб прем'єром був член нашої команди і синхронно, разом з Президентом і більшістю в парламенті, реалізовував єдину програму, бути не може”, – сказав Чечетов.

Він висловив надію, що Президент прислухається до думки фракції.