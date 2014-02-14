У Донецьку невідомі з георгіївськими стрічками напали на кафе, де збиралися євромайданівці

Як повідомляє ТСН, активісти проводили зустріч з громадськістю, як раптом у приміщення вдерлися люди з георгіївськими стрічками.

Спочатку вони лаяли відвідувачів, а потім почали бити їх та трощити меблі. Один із майданівців застосував газовий балончик – за його словами, для самооборони. Невідомі втекли.

Натомість у відділок потрапили саме євроактивісти. Їхні прихильники кажуть, що людей затримали.

"Почалася штовханина, і міліція затримала активістів Євромайдану і нашого журналіста Віталія Сізова. Зараз вони всі тут у райвідділку. При тому, що жодного з тих, хто нападав на активістів Євромайдану, я так зрозумів, міліція не затримала", - прокоментував головний редактор інтернет-видання "Новини Донбасу" Олексій Мацука.

Міліція ж запевняє, що протестувальники прийшли самі. Про затримання ж, наголосили правоохоронці, не йдеться. "Ніхто їх не затримував. Вони напишуть пояснення, бачили вони, не бачили, що відбувалося – і підуть додому", - повідомили з міліції телефоном.

На уточнення, чи відпустили вже євромайданівців, чоловік відповів: "Не готовий сказати, тому що зайнятий тут тільки відповідями на телефон. Розумієте, як секретар. Мабуть, уже вся Україна телефонує". Цей інцидент - не перший у місті, пов'язаний із агресією на адресу прихильників київського Майдану.